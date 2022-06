Camille Vasquez, l’avocate de Johnny Depp, se défend : "Les violences conjugales n’ont pas de genre"

Elle est la révélation du procès en diffamation remporté par Johnny Depp face à Amber Heard. Invitée de l’émission "Good Morning America", sur la chaîne ABC, ce mercredi 8 juin, l’avocate Camille Vasquez se défend d’avoir porté un coup au mouvement #MeToo - ce dont l’accusent de nombreuses militantes féministes - en faisant condamner l’actrice qui se dit victime de violences conjugales.

"J’encourage toute victime à prendre la parole", assure la jeune femme. "Mais les violences conjugales n’ont pas de genre", ajoute-t-elle sèchement, manière de redire que c’est son client qui était la victime, et non l’inverse, dans le procès qui a fasciné l’Amérique pendant six semaines.