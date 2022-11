Campagne controversée de Balenciaga : Kim Kardashian va "réévaluer" sa relation avec la marque

Divorce en vue entre Kim Kardashian et Balenciaga ? La star de la téléréalité veut "réévaluer" sa relation avec la marque de luxe, dans l'embarras après une campagne mettant en scène des enfants et des accessoires sexuels. La maison française, propriété du groupe de luxe Kering, s'est excusée la semaine dernière sur son compte Instagram et a retiré plusieurs photos de sa campagne pour la collection printemps-été 2023, dans lesquelles on pouvait voir des enfants tenant des sacs en forme de peluches, vêtues de harnais en cuir noir et de collier cadenassés.

Des internautes ont aussi relevé que sur un cliché, un sac issu d'une collaboration Balenciaga-Adidas était même posé sur des documents où sont imprimés des extraits d'une décision de la Cour Suprême américaine sur la pornographie infantile.