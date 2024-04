Canal+ et Numéricable préparent leur riposte à Netflix

SERIES – Le PAF se mobilise. Alors que Netflix arrive lundi dans l'Hexagone, Canal+ a annoncé qu'elle diffusera la troisième saison de "House of cards" en exclusivité en France, tandis que Numéricable devrait lancer Série-Flix.

Le bras de fer peut commencer. Alors que Netflix débarque ce lundi dans l'Hexagone , Canal+ et Numéricable se préparent à contrer l'arrivée du géant américain de vidéo à la demande. Poids lourd du secteur, Netflix qui revendiquait 44 millions d'abonnés dans le monde fin 2013, proposera pour moins de dix euros par mois des films et des séries en illimité.

Un coup dur pour Canal+ qui vient d'annoncer qu'elle avait signé un accord d'acquisition avec Sony pour diffuser la troisième saison de House of cards, série produite et diffusée par Netflix. La fiction politique ne sera donc pas disponible sur la version française de la plateforme. Pour connaître la suite des aventures du machiavélique Frank Underwood (Kevin Spacey) et de sa femme (Robin Wright Penn), il faudra attendre le mois de mars 2015, le temps que Canal+ enregistre le doublage des 13 nouveaux épisodes de la série.

Un combat perdu d'avance ?

Du côté de chez Numéricable, on se mobilise aussi. L'opérateur devrait lancer ce lundi Séries-Flix, un service de vidéo à la demande uniquement dédié aux séries, comme le révèle Le Journal du Dimanche. Une autre plateforme consacrée au cinéma baptisée pour l'instant Movie-Fix serait également en gestation chez l'opérateur.

Si Canal+ et Numéricable montrent les dents, cela ne devrait pas perturber Netflix qui peut compter sur la diffusion d'autres séries attendues comme Orange Is The New Black, Marco Polo ou encore Marseille, un feuilleton original sur le pouvoir et la corruption dans la cité phocéenne. "Cela permettra de nous faire un peu de publicité sur Canal Plus !", s'amuse même Reed Hastings, le patron de Netflix. La guerre est déclarée.