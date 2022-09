Canal+/TF1 : la ministre de la Culture rappelle la chaîne cryptée à l'ordre

Depuis le vendredi 2 septembre, les chaines du groupe TF1 ne sont plus accessibles via Canal+. En raison de la décision de la chaine cryptée d'arrêter leur distribution, les foyers qui reçoivent la télévision uniquement via un abonnement par satellite du groupe Canal+ (et qui n'y ont donc pas accès via une box d'un autre opérateur ou via la TNT gratuite) se retrouvent donc totalement privés des chaînes de TF1.