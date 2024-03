Cancer de Kate Middleton : en quoi consiste la chimiothérapie préventive préconisée par ses médecins ?

La princesse de Galles a annoncé ce vendredi dans une vidéo être atteinte d'un cancer dont elle n'a pas précisé la nature. Elle a souligné avoir entamé une chimiothérapie préventive sur les conseils de ses médecins. Ce protocole est généralement proposé après une opération pour pallier "le risque de réapparition et de propagation".

"Je suis au début de ce traitement". Kate Middleton a annoncé ce vendredi 22 mars suivre une "chimiothérapie préventive" pour traiter un cancer, dont elle n'a pas précisé la nature, appelant au respect de sa vie privée. A l'instar de la princesse de Galles qui a pour rappel subi une "opération abdominale" en janvier, ce protocole, également appelé chimiothérapie adjuvante, est généralement proposé après une intervention chirurgicale.

"L'opération s'est bien passée mais des tests post-opératoires ont montré que j'avais eu un cancer", a ainsi précisé l'épouse du prince William, héritier du trône britannique, dans une vidéo publiée via le compte du palais de Kensington sur les réseaux sociaux.

De quoi parle-t-on ?

La chimiothérapie préventive préconisée par ses médecins est un traitement médical anticancéreux qui, dans pareil contexte, consiste à "réduire le risque de réapparition et de propagation du cancer" dans l'organisme via la propagation des cellules cancéreuses dans le sang, explique Lawrence Young, professeur d'oncologie à l'Université britannique de Warwick, interrogé par le Science Media Centre (SMC) britannique. Car même après une intervention chirurgicale réussie, "des cellules cancéreuses microscopiques peuvent rester tapies dans le corps sans pouvoir être détectées", précise-t-il.

"Un traitement adjuvant est un traitement de sécurité", résume le site de l'Institut national du cancer.

Pour Andrew Beggs, chirurgien à l'Université de Birmingham, "c'est un peu comme nettoyer un sol avec de l'eau de Javel quand on a renversé quelque chose dessus", les chimiothérapies étant destinées à tuer les cellules cancéreuses, sans faire la distinction avec celles qui sont saines et utiles, comme les globules blancs.

Quels effets secondaires ?

Mais cette action est susceptible d'entraîner des effets secondaires qui varient en fonction de la nature du cancer et du profil des personnes qu'il touche. Ces derniers se manifestent généralement par des nausées, une perte d'appétit, des diarrhées et un risque accru d'infection du fait d'une baisse des globules blancs.

Certains effets, plus rares, peuvent provoquer une septicémie et des lésions des organes vitaux.

Quelle durée de traitement ?

La durée du traitement varie, là aussi, en fonction de la nature des tumeurs. Mais un régime traditionnel de chimiothérapie est souvent administré en quatre ou six sessions, précise Bob Phillips, professeur d'oncologie pédiatrique à l'Université de York. Les régimes de chimiothérapie préventive ont tendance à durer de trois à six mois. Et il faut parfois des semaines, voire des mois, pour se remettre du traitement.

Un cycle peut durer 21 jours et "se compose d'une journée ou de quelques jours de chimio, puis d'un temps de récupération pour le corps", détaille l'expert.