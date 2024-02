Charles III atteint d'un cancer, Harry à son chevet : l’heure de la réconciliation a-t-elle sonné ?

Ce lundi, Buckingham Palace a annoncé que le roi Charles III souffrait d'un cancer. En froid avec son père, le prince Harry a décidé de se rendre immédiatement à ses côtés. Le fils cadet du roi exilé en Californie devrait arriver aujourd'hui en Angleterre.

Dès qu'il a appris la nouvelle, il a sauté dans un avion. Exilé en Californie depuis 2020, le prince Harry est en route pour venir voir son père, Charles III atteint d'un cancer. Malgré les tensions familiales, le roi âgé de 75 ans a personnellement informé ses deux fils, le prince William et le prince Harry, de son diagnostic de cancer.

Le fils cadet du roi a été vu lundi soir, arrivant dans un terminal privé à l'aéroport de Los Angeles. Il devrait atterrir au Royaume-Uni ce mardi pour rejoindre le souverain. D'après les médias britanniques, son épouse Meghan Markle devrait rester dans leur manoir de Montecito avec leurs enfants Archie, 4 ans, et Lilibet, 2 ans. On ne sait pas encore où Harry séjournera après avoir été expulsé de Frogmore Cottage, sur le domaine de Windsor, l'année dernière.

Est-ce le moment pour Harry de rentrer au bercail ? The Mirror

Ce lundi, Buckingham Palace a annoncé qu'au cours de son intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate, des "tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer". Le palais a précisé que ce problème de santé n'était pas un cancer de la prostate et que le roi avait entamé "un programme de traitements réguliers, au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques".

En froid avec la famille royale, la venue de Harry en Angleterre soulève de nombreuses interrogations, mais surtout des espoirs de réconciliation. "Est-ce le moment pour Harry de rentrer au bercail ?", interroge The Mirror, alors que le Daily Mail se demande si "William et Harry vont finalement se réconcilier", après s'être déchirés ces dernières années.

Harry et William vont-ils se rapprocher ?

"Je suis sûr que Harry va mettre le passé de côté pour ce problème sérieux", estime le commentateur Richard Fitzwilliams dans le Daily Mail. Quant à Kristina Kyriacou, l'ancienne attachée de presse du roi, elle a expliqué de son côté que le roi adore Harry. "Il ne voulait pas de cette aliénation. Si à la suite d'une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle arrive et que Harry, le roi, la reine et son frère sont réunis, c'est merveilleux".

Très marqués par la mort brutale et prématurée de leur mère, la princesse Diana, décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris, Harry et William pourraient bien renouer leurs liens, d'autant que ce dernier traverse un moment personnel difficile. Sa femme Kate Middleton est en pleine convalescence après une lourde et mystérieuse opération à l'abdomen survenue le mois dernier.

William, qui souhaitait rester auprès de sa femme durant cette épreuve, avait décidé de suspendre ses fonctions officielles le temps de Kate soit remise sur pied. Avec l'annonce du cancer de son père, l'héritier de la Couronne va devoir revoir ses plans et représenter publiquement la monarchie aux côtés de la reine Camilla, qui a su gagner la confiance des Britanniques.