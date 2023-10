"J'ai pleuré, j'ai douté" : très émue, Caroline Receveur annonce avoir terminé sa chimiothérapie

C'est une bonne nouvelle. Encore plus en cette période d'Octobre rose, ce mois de mobilisation en faveur du dépistage du cancer du sein. Caroline Receveur a annoncé ce lundi qu'elle avait enfin terminé ses séances de chimiothérapie. "Plus de 100 jours de traitements et 6 cycles de chimiothérapie TCHP plus tard, me voilà franchissant la première étape de ma course de fond vers une complète guérison", explique la célèbre influenceuse qui avait révélé en juillet dernier qu'elle était atteinte d'un cancer du sein agressif.

Dans une vidéo très émouvante, on peut y voir la femme d'Hugo Philippe avancer, crâne rasé, dans les couloirs d'un hôpital sous les applaudissements du personnel tandis qu'elle fait sonner une cloche, symbole de la fin du traitement pour les patients.