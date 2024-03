"Nos cœurs sont brisés" : des collégiens français écrivent une lettre émouvante à la Princesse Kate

Des élèves d’une classe toulousaine ont écrit une lettre de soutien à la princesse de Galles, atteinte d’un cancer. Une idée qui leur a été suggérée par leur prof d’anglais, star des réseaux sociaux. La vidéo de leur brainstorming cumule déjà plus de 600.000 vues sur Instagram.

C’est une initiative aussi ludique que touchante. À l’initiative de leur prof d’anglais, des collégiens de Toulouse ont écrit une lettre à la Princesse Kate, quelques jours après l’annonce de son cancer. Star des réseaux sociaux sous le nom de Monsieur Proff, un enseignant britannique qui compte 743.000 abonnés sur Instagram et 818.000 sur TikTok a posté une vidéo du cours où la missive a été concoctée.

"Dear Mister Kate", commence un élève, repris aussitôt par son prof. "Dear Beautiful Princess Kate" propose une camarade, une idée qui sera retenue au final. "We don’t want you to die because you’re a good person" (soit "Nous ne voulons pas que vous mouriez parce que vous êtes une personne formidable”), suggère une autre. "Est-ce que ça fait un peu négatif ?”, s’interroge l’enseignant.

À la fin de ce brainstorming intense, la classe a donné naissance à une missive qu’on peut découvrir à la fin de la vidéo qui cumule déjà plus de 600.000 vues sur Instagram. "Nos cœurs sont brisés", peut-on lire notamment. "Nous sommes avec vous dans cette période difficile (...) Vous êtes une formidable princesse et plus que tout une formidable personne. Nous aimons l’Angleterre et nous espérons vous rendre visite bientôt (…) Nous espérons que vous aimerez cette lettre, car elle a été écrite avec amour".

Comme on peut le voir, Monsieur Proff s’est ensuite rendu à la Poste avec l’enveloppe timbrée à l’adresse de Kensington Palace. L’épouse du Prince William prendra-t-elle le temps de répondre à ses élèves ? Dans un message posté le week-end dernier, Kate et William se sont dit "extrêmement touchés" par les gentils messages qu’ils ont reçus du monde entier.

Alors que la princesse de Galles a annoncé dans sa vidéo qu'elle suivait un traitement de chimiothérapie préventive, son entourage fait savoir ce vendredi à People qu’elle pourrait participer à de prochaines sorties officielles si sa santé le permet. Sans pour autant donner une date pour le moment.