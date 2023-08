Il fait chaud ? Voici 5 films qui vont vous donner un bon coup de frais

Avant remporter ses deux Palmes d’or pour The Square et Triangle of Sadness, le grinçant Suédois Ruben Östlund plantait ses caméras dans une station de sports d’hiver des Alpes françaises. Thomas, Ebba et leurs enfants sont venus profiter de ce cadre idyllique lorsque la menace imminente d’une avalanche vient tout bouleverser. Une merveille d’humour noir… Et un bon coup de frais sur les hypocrisies du mâle moderne.