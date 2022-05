Cannes 2002 : avec "Les Nuits de Mashhad", Ali Abbasi veut mettre une claque à la misogynie en Iran

Ali Abbasi frappe fort, très fort avec Les Nuits de Mashhad, en compétition pour la Palme d’or. Après l’étrange Border, prix Un certain regard, il raconte l’histoire d’un tueur en série de prostituées qui a sévi dans la ville sainte de Mashhad, au début des années 2000. Alors que les autorités ferment les yeux sur ses méfaits, une journaliste débarque de Téhéran pour mener sa propre enquête, au péril de sa vie.

Pour donner naissance à ce film noir qui regorge de scènes choc, le cinéaste de 41 ans, installé de longue date en Europe, a été contraint de se rendre en Jordanie, faute d’autorisation de tournage. Il faut dire qu’il ne prend pas de gants pour dénoncer la corruption et la misogynie de son pays de naissance.

L’affaire dont s’inspire le film date de 2001. N’avait-elle jamais été racontée avant à l’écran ?

Plusieurs fois, oui. Un an après les faits, il y a eu un documentaire qui m’a beaucoup inspiré, And Along Came a Spider. J’ai parlé à son réalisateur Maziar Bahari, qui à l’époque faisait un reportage sur les talibans pour Newsweek, je crois. À l’époque, il attendait à Mashhad de pouvoir franchir la frontière vers l’Afghanistan quand il a entendu parler de cette histoire. Il a pu interviewer Saaed Hanaei, le tueur, ainsi que sa famille. Il y a aussi eu un film de fiction en Iran il y a deux ans. Quand son réalisateur a appris que je voulais tourner le mien, il m’a téléphoné un soir pour m’en dissuader et me suggérer d’aller faire des films à Hollywood après le succès de Border. Mais ce n’est pas comme ça que ça marche ! Il s’est mis en colère, ce que je trouve stupide parce que le sujet est tellement passionnant qu’on pourrait en faire cinq films. Je n’ai pas vu le sien. Mais je doute que le système iranien l’ait laissé aller au fond du sujet.