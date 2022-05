Cannes 2022 : Bilal Hassani, méconnaissable sur le tapis rouge

On a cligné des yeux pour être sûr que c'était bien lui. Invité à monter le marches d'Elvis, le biopic très attendu du King signé Baz Luhrmann et présenté en compétition officielle à la 75e édition du Festival de Cannes, Bilal Hassani est apparu métamorphosé. Exit les longues perruques, le maquillage exubérant et les robes colorées. Le chanteur avait opté pour un nouveau look radicalement différent.

Le finaliste de "Danse avec les stars" est apparu avec une perruque blonde et courte complètement déstructurée, un maquillage nude et les pommettes creuses. L'artiste dont le nouveau single Il ou Elle sortira le 3 juin était vêtu d'une courte robe en toile de lin. Comme il l'a expliqué sur Instagram, cette pièce vintage signée Maison Martin Margiela est tirée de leur collection Semi-couture printemps-été 1997.