Cannes 2022 : avec "Close", bouleversante chronique de l’adolescence, Lukas Dhont nous a mis le cœur en miettes

Ils s’appellent Léo et Rémi, ils ont 13 ans et ils sont inséparables. Un jour, une remarque anodine dans la cour de récré va tout changer. Du drame qui va se nouer sous nos yeux, on ne vous dira pas plus. Mais il est, hélas, d’une banalité épouvantable. Avec Close, le jeune réalisateur belge Lukas Dhont confirme non seulement le talent entrevu avec Girl, récompensé par la Caméra d’or du meilleur premier film en 2018. Mais quatre ans plus tard, il se pose en sérieux candidat à la Palme d’or dans la dernière ligne droite de ce 75e Festival de Cannes.

Si Close est un grand film, c’est d’abord grâce à la précision de sa mise en scène. Privilégiant les silences aux grands discours, Lukas Dhont saisit les émotions de ses personnages avec une acuité qui va au-delà du simple réalisme. Un geste, un regard, un détail. Une tête posée sur l’épaule dans une salle de classe ou une course effrénée dans un champ de fleurs… Le benjamin de la compétition met de la beauté dans tout.