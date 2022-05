Cannes en coulisses : sur la Croisette, l'actualité n'est jamais très loin

Le cinéma, lui, a ce pouvoir d’imprimer à jamais l’existence de ces anonymes dans le regard et le cœur du spectateur. C'est le cas de Tori et Lokita, les héros du nouveau film de Luc et Jean-Pierre Dardenne, inspirés de ces milliers d’enfants qui quittent l’Afrique dans l’espoir d’une vie meilleure. Arrivés en Belgique, le rêve se transforme en cauchemar entre une administration passive et les mafias prêtes à profiter de leur détresse.

S’il appelle une réponse de la classe politique belge, Tori et Lokita s’adresse en réalité à chacun d’entre nous, qui constatons la crise des migrants sans jamais connaître les noms et les visages de ceux qui en sont les victimes. Que les frères remportent ou non une troisième Palme d’or n’a guère d’importance. Car les spectateurs de leur film ne regarderont plus jamais l’actualité de la même manière.