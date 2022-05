Cannes 2022 : les propos de Lola Quivoron sur les rodéos urbains déclenchent un tollé

Avec Rodeo, plongée choc dans l’univers du cross bitume, la jeune réalisatrice français Lola Quivoron a fait du bruit sur la Croisette. Ce premier film candidat à la Caméra d’or a recueilli les louanges de la critique française et internationale, séduite par la mise en scène intense de la jeune femme qui a grandi à Epinay-sur-Seine-Seine et le talent brut de et son interprète principale, Julie Ledru, repérée sur Instagram.

Ancienne élève de la Femis, la prestigieuse école de cinéma, Lola Quivoron, 33 ans, a donné de nombreuses interviews sur la Croisette dans la foulée de la présentation du film la semaine dernière. Dans l’une d’elles, accordée au média en ligne Konbini, elle évoque le caractère illégal des rodéos urbains, un phénomène importé des Etats-Unis auquel elle a déjà consacré un court-métrage de fin d’études.