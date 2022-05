Michel Hazanavicius : "J’aimais bien l’idée d’ouvrir le Festival de Cannes avec un film de bras cassés !"

Est-ce que sur vos films, il vous arrive de connaître le même genre de galères que vos personnages ?

En fait ça va de la petite galère – deux acteurs qui ont 20 minutes de retard, et boom ! Vous avez 40 personnes qui attendent le cul sur leur caisse – à des choses plus graves comme une panne électrique qui bloque une énorme installation pendant trois heures, à une actrice qui se tord la cheville et on doit s’arrêter une semaine. Il y a de tout. Mais basiquement c’est une lutte constante entre ce film que j’ai fantasmé et dont je ne connais pas exactement les contours et l’autre qui se fabrique devant moi. Forcément, il y a des endroits où ça réduit vachement. Et d’autres où il y a des surprises qui apparaissent. C’est toujours autre chose, pas forcément plus petit, mais autre chose que votre fantasme. Il y a en vous ce gars qui ambitionne de faire une œuvre d’art. Et cet autre gars qui se dit que ce n’est qu’un film, que tout le monde a envie de rentrer chez soi à la fin, et qu’on ne peut pas garder les gens 4 heures en plus tous les jours. Il y a toujours cette lutte entre l’intégrité et la décontraction.