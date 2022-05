Cannes 2022 : qui est Rawdah Mohamed, le mannequin qui a porté un hijab sur le tapis rouge ?

"C’est notre devoir de nous lever et de nous battre pour nos droits les unes et les autres. L’interdiction du hijab est une rhétorique de haine qui vient des plus hautes instances de gouvernement et qui sera un jour considérée comme un énorme échec en termes de valeurs et d’égalité", ajoutait la jeune femme. Elle est devenue depuis rédactrice en chef de Vogue Scandinavia, une première pour une femme voilée et de couleur.