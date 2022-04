Cannes 2022 : un documentaire co-réalisé par Diam's sera dévoilé sur la Croisette

L’interprète de "La Boulette" a troqué ses casquettes et ses diamants aux oreilles pour un long voile, symbole du nouveau chemin spirituel qu’elle a entrepris. Convertie à l’Islam, Diam’s – Mélanie à l’état civile - expliquait "ne plus avoir aucune colère en elle". Désormais mère de famille, elle s’est installée en Arabie Saoudite avec son second mari et ses deux filles. Un quotidien calme, bien loin des paillettes et de l’agitation cannoise.