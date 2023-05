Cannes 2023 : des t-shirts à l'effigie d'Amber Heard arborés par l'équipe du film "Le Ravissement"

Il faut dire que la présence de Johnny Depp – qui joue Louis XV dans Jeanne du Barry, le film de Maïwenn présenté en ouverture du Festival de Cannes – a suscité la polémique. Dans une tribune publiée par Libération, des acteurs et actrices français, dont Julie Gayet et Laure Calamy, n'ont pas hésité à critiquer le Festival de Cannes qui déroule "le tapis rouge aux hommes et femmes qui agressent", en référence à Johnny Depp et à Maïwenn (qui a agressé le fondateur du site d'information Mediapart, Edwy Plenel, dans un restaurant).