Cannes 2023 : avec "Banel et Adama", Ramata-Toulaye Sy raconte "une histoire d'amour universelle en Afrique"

À l’heure du combat pour la diversité, Ramata-Toulaye Sy refuse l'étiquette de porte-drapeau, même si elle a conscience d’incarner une exception dans un univers encore trop masculin. "Même si je n'ai pas eu de mal à réunir le budget, je fais mon premier film à presque 37 ans et je sais qu’il y a des hommes qui font le leur à 22 ans", observe-t-elle.

"En réalité c'est beaucoup plus difficile pour une femme, plus difficile pour les Africains aussi. Et je pense que ça mérite qu’on se questionne là-dessus. Le problème du cinéma, c’est le problème du monde. On vit dans un monde d’hommes alors que ce devrait être un monde mixte. On ne devrait plus compter et avoir la parité dans tous les domaines."

>> Banel & Adama de Ramata-Toulaye Sy. Avec Khady Mane, Mamadou Diallo, Binta Racine Sy. 1h27. En salles prochainement