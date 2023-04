Cannes 2023 : "Jeanne du Barry" de Maïwenn avec Johnny Depp en ouverture du festival

Autour de Maïwenn et Johnny Depp, on retrouvera Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory et India Hair pour ce qui s’annonce comme le premier tapis rouge glamour de la quinzaine cannoise. C’est un joli coup pour les producteurs du film et pour sa réalisatrice, qui avait remporté le prix du jury en 2011 pour Polisse et présenté quatre ans plus tard Mon roi, qui avait valu le prix d’interprétation à Emmanuelle Bercot.

Pour l'acteur américain, qui n'avait pas mis les pieds sur un plateau depuis 2020 après avoir été blacklisté par Hollywood suite aux accusations de violences conjugales d'Amber Heard, il s'agit d'un prestigieux comeback. Sur la Croisette, il pourrait bien croiser sa fille Lily-Rose puisqu'elle est la vedette de la série The Idol, dont les deux premiers épisodes pourraient être dévoilés en avant-première mondiale.