Avant le grand retour de Johnny Depp à Cannes, que devient Amber Heard ?

C’est une joggeuse (presque) comme les autres. Leggings, top sans manche, visière et écouteurs vissés dans les oreilles, Amber Heard vient d’être "paparazzée" dans les rues de Madrid, près d’un an après le procès retentissant qu’elle a perdu contre Johnny Depp. Des clichés qui font la une du site People, qui livre quelques détails sur son quotidien loin de Hollywood.

La séquence judiciaire et médiatique terminée, Amber Heard a vendu sa maison dans le désert de Californie l’été dernier. Elle s’est alors envolée pour l’Espagne avec sa fille Oonagh où depuis, elle mène une existence discrète. "Là-bas, elle a plus d’intimité", indique un proche à l’hebdomadaire. "Le procès a été plus que stressant et elle voulait juste repartir à zéro hors du pays."