À Cannes, Lucie Carrasco laisse son fauteuil en bas des marches pour les monter dans les bras de son mari

"Pour moi, ce n’est pas une question de courage. Il faut juste avoir envie de faire quelque chose et le faire, c’est tout", lance-t-elle dans Nice Matin. Atteinte d’une maladie génétique, l’amyotrophie spinale, Lucie Carrasco est déterminée à "glamouriser le handicap". Une formule qu’elle avait déjà employée lors de sa rencontre avec Emmanuel et Brigitte Macron à l’Elysée. Cette montée des marches, elle y pense "depuis son plus jeune âge". "A priori quand tu es handicapé, les escaliers sont ton pire ennemi", sourit-elle dans l’émission "C à vous".