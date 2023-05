The Weeknd abandonne son nom de scène : voici comment il faut désormais appeler le chanteur

Adieu The Weeknd. Vive Abel Tesfaye. Comme il l'avait annoncé le 8 mai dernier, celui qui a caracolé en tête des écoutes sur les plateformes pendant des semaines avec Blinding Lights en 2020 a "détruit" The Weeknd. Depuis ce lundi 15 mai, il faut désormais l'appeler Abel Tesfaye. Un nom loin d'être issu de son imagination, puisqu'il s'agit de son nom de naissance. Ce changement intervient, surtout, à quelques semaines de la sortie de sa série The Idol, début juin.

Le 8 mai dernier, dans la revue W, il avait expliqué "être prêt à clore le chapitre The Weeknd". Le changement a été opéré ce lundi sur les réseaux sociaux du chanteur canadien de 33 ans. Cette page pourrait aussi être définitivement tournée avec la série bientôt diffusée et dont il qualifie son exercice d'acteur dans celle-ci de "cathartique". Dans The Idol, The Weeknd (ou plutôt Abel Tesfaye) incarne le gourou d'une secte au côté de Lily-Rose Depp. La série sera présentée, en avant-première, au Festival de Cannes.

Dans le même entretien, il s'était également exprimé sur son prochain album, le troisième. "L'album sur lequel je travaille en ce moment sera probablement mon dernier sous le nom de The Weeknd. C'est quelque chose que je me dois de faire. En tant que The Weeknd, j'ai dit tout ce que je voulais dire", avait-il jugé.