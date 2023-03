Cannes 2023 : Lily-Rose Depp prête à enflammer la Croisette avec "The Idol" ?

Lily-Rose va-t-elle faire de l’ombre à son célèbre papa sur la Croisette ? Alors qu’il y a de fortes chances que Johnny Depp présente Jeanne du Barry, le film de Maïwenn où il incarne Louis XV lors du prochain Festival de Cannes, sa fille aurait déjà son ticket en poche pour mai prochain. D’après Variety, la jeune femme devrait en effet assister à l'avant-première mondiale des deux premiers épisodes de la série The Idol dans laquelle elle donne la réplique au chanteur canadien The Weeknd.

Ce ne serait pas la première fois que le plus grand festival de cinéma du monde s’ouvre à la télévision puisque dans un passé récent, on a pu y découvrir des épisodes de la troisième saison de Twin Peaks réalisée par David Lynch ou encore de Top of The Lake, la série mise en scène par Jane Campion. Une manière aussi de répondre à la concurrence du festival CannesSéries, qui se tient au printemps.