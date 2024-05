Cannes 2024 : Artus et les comédiens handicapés de "Un p’tit truc en plus" ont monté les marches

Alors que "Un p’tit truc en plus" vient de franchir les 3 millions d'entrées, Artus et son équipe ont monté les marches de Cannes ce mercredi. Il y a quelques jours, l'acteur et réalisateur avait poussé un coup de gueule en révélant que plusieurs marques avaient refusé d'habiller ses comédiens en situation de handicap.

C’est le phénomène en salles du moment. Artus et les comédiens en situation de handicap de Un p’tit truc en plus ont monté les marches du Festival de Cannes ce mercredi pour célébrer la barre des 3 millions d’entrées que le film vient de franchir. Très applaudis, ils ont foulé le tapis rouge au son de Bande organisée, le tube de 13'Organisé, le collectif marseillais animé par Jul.

Avant le Festival de Cannes, Artus avait poussé un coup de gueule en révélant que plusieurs marques de luxe avaient refusé d’habiller ses partenaires pour la montée des marches. L’une d’entre elles a depuis répondu présente. Et c’est finalement parmi les stars du Septième art et les égéries des marques de luxe que toute l’équipe a célébré le succès de cette comédie pas tout à fait comme les autres.

Dans cette époque un peu anxiogène, c'est un film qui fait du bien Artus

Dans Un p’tit truc en plus, Clovis Cornillac et Artus y incarnent deux petits malfrats qui se cachent au milieu d'une colonie de vacances pour jeunes porteurs d'un handicap mental, afin d'échapper à la police. Interrogé sur les raisons du succès, l'humoriste déclare que "dans cette époque un peu anxiogène, c'est un film qui fait du bien", et qui permet de découvrir "une population qu'on ne voit pas souvent, les gens en situation de handicap mental".

Vendredi, Artus sera aussi l'invité d’un débat organisé à Cannes par le Syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap sur la plage sur CNC. Il inclura Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, le comédien Samuel Le Bihan, le réalisateur-producteur et président du SPCH Julien Richard-Thomson, et Margault, coordinatrice régie handicap sur le film Un p’tit truc en plus.