"Anora" : et si la Palme d’or sortait tout droit d’un strip-club de New York ?

Sean Baker met en scène la rencontre entre une stripteaseuse et le fils d'un oligarque russe dans "Enora". Ce qui commence comme une relecture moderne de "Pretty Woman" bascule sans prévenir vers le film noir. Si le réalisateur américain ne remporte pas la Palme d'or, on verrait bien la comédienne Mikey Madison repartir avec le prix d'interprétation.

Méfions-nous des pronostics hâtifs. Alors que la compétition cannoise entre dans sa dernière ligne droite, un challenger inattendu vient de se glisser dans la course à la Palme d’or. Révélé en 2015 avec Tangerine, le portrait deux prostituées afro-américaines transgenres, le réalisateur américain Sean Baker ne quitte plus l’univers des travailleurs du sexe depuis. Avec toujours l’idée d’aller à rebours des clichés qu’ils et elles peuvent susciter vu de l'extérieur.

Trois ans après avoir filmé les déboires d’un acteur porno dans Red Rocket, il met en scène une stripteaseuse new-yorkaise baptisée Anora (Mikey Madison) dans le film du même nom. Dès la scène d’ouverture, la caméra se déplace le long d’une rangée de fesses bombées qui se déhanchent au-dessus des clients d’un club de Manhattan. Tout au bout, il y a Anora – mais elle préfère qu’on l’appelle Ani - une petite brune qui enchaîne les pirouettes et les clients sans jamais perdre le sourire.

Sean Baker et Mikey Madison Cannes le 22 mai à Cannes. - AFP

Un soir, son patron lui demande de divertir Ivan (Mark Eidelstein), un jeune homme russe à peine sorti de la puberté. Entre eux, le courant passe tout de suite. Et ni une ni deux, voilà Anora invitée dans la luxueuse maison du garçon qui se trouve être le fils d’un oligarque. Ce qui commence comme une relecture indé de Pretty Woman va subitement basculer vers le film noir. Et l'héroïne se retrouver entre les griffes d'une curieuse bande de pieds nickelés. Anora est-elle naïve ? Mauvaise calculatrice ? Désespérée de changer de vie ou simplement humaine ?

Avec un savant mélange de tendresse et de dérision, Sean Baker secoue le bon vieux mythe du prince charmant et dresse le portrait d’une battante qui ne renonce jamais au respect qu’on lui doit. Comédienne inconnue du grand public – on l’a aperçu dans Scream 5 et Once Upon A Time… in America, l'irrésistible Mikey Madison est le genre de révélation comme la Croisette les adore. Si Anora ne cueille pas les favoris pour la Palme sur la photo finish, le prix d’interprétation féminine lui tend les bras.