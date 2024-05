Rumeurs de scandale #MeToo : la présidente du Festival de Cannes prendra des décisions "au cas par cas"

Iris Knobloch s'exprime dans "Paris Match" sur l'hypothèse où un cinéaste en sélection serait impliquée dans une affaire d'agression sexuelle. Juriste de formation, la présidente du Festival de Cannes promet d'agir en concertation avec le conseil d'administration et les parties prenantes. L'an dernier, la présence de Johnny Depp sur le tapis rouge avait suscité la colère d'associations féministes et de nombreux acteurs français.

Sa parole est rare. Présidente du Festival de Cannes depuis 2022, l’Allemande Iris Knobloch s’exprime dans les colonnes de Paris Match à quelques jours de l’ouverture du 77ᵉ Festival de Cannes, et à l’heure où le cinéma français semble enfin faire son #MeToo, dans le sillage de l’affaire Depardieu.

Alors que Le Figaro s’est fait l’écho d’une enquête de presse qui pourrait paraître en amont ou durant la manifestation qui se déroulera du 14 au 25 mai, l’ex-présidente de Warner Europe aborde l’hypothèse où l’un des cinéastes sélectionnés serait mis en cause dans une affaire d’agression sexuelle. "Nous sommes extrêmement attentifs à ce qui se passe aujourd'hui, nous suivons la situation de près", assure-t-elle.

On évoquerait aussi l'œuvre afin de voir ce qui est le mieux pour elle. C'est elle la vraie star. Iris Knobloch, présidente du Festival de Cannes

"Si le cas d'une personne mise en cause se présentait, nous veillerions à prendre la bonne décision au cas par cas, en concertation avec le conseil d'administration et les parties prenantes", poursuit cette juriste de formation. "Mais on évoquerait aussi l'œuvre afin de voir ce qui est le mieux pour elle. C'est elle la vraie star."

L’an dernier, une centaine de comédiens français avaient signé une pétition en ligne pour s'émouvoir de la présence à Cannes de personnalités "qui abusent, harcèlent, violentent, sur le tapis rouge" de Cannes. Une allusion implicite à la superstar américaine Johnny Depp, vedette de Jeanne du Barry, le film d'ouverture. L'acteur américain était de retour au premier plan après avoir remporté son procès en diffamation face à Amber Heard qui l'accusait de violences conjugales.

Durant la manifestation, des militantes féministes avaient collé des affiches accusant les organisateurs d'être "complices des agresseurs" sur les murs de Cannes.

Mercredi, le Festival de Cannes a annoncé avoir invité Judith Godrèche à présenter Moi Aussi, un court-métrage documentaire basé sur les nombreux témoignages qu’elle a reçus depuis ses accusations contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon et son discours marquant sur la scène des César.

Il sera projeté le 15 mai en ouverture de la sélection Un certain regard, ainsi que sur le Cinéma de la plage, en accès gratuit au grand public.