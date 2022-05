Cannes en coulisses : avec Tom Cruise, il suffit d’un bonsoir pour qu’on oublie tout

Si je devais choisir un mot pour résumer Tom Cruise, ce serait insaisissable. En quarante ans de carrière, on pourrait croire que tout a été dit et écrit sur l’un des personnages les plus populaires du cinéma américain. Sa visite, mercredi à Cannes, prouve qu’en réalité son mystère reste entier. Vous connaissez son surnom à Hollywood ? "Cruise Control". Difficile de trouver plus juste après son passage sur la Croisette. De son arrivée en hélicoptère à la montée des marches, ponctuée par le passage de la patrouille de France, en passant par la masterclass très "boulot, boulot, boulot" à laquelle j’ai assisté, le quasi-sexagénaire a tout maîtrisé de sa visite supersonique.