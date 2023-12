Capitale européenne de la culture 2028 : pourquoi quatre villes françaises rêvent de remporter le titre

Le titre de "capitale européenne de la culture 2028" doit être remis ce mercredi 13 décembre. Sont candidates les villes françaises de Clermont-Ferrand, Bourges, Montpellier et Rouen. Un titre qui promet d'importantes retombées économiques aux villes élues.

Quelle ville sera l'heureuse élue ? Ce mercredi 13 décembre va être révélé qui de Clermont-Ferrand, Bourges, Montpellier ou Rouen sera désignée "capitale européenne de la culture 2028", aux côtés de deux autres villes déjà nommées du continent européen, České Budějovice en Tchéquie et Skopje, en Macédoine du Nord. Cette nomination vient parachever un long processus de candidature qui a duré au moins deux ans. Car si les villes désignées capitales européennes de la culture ne gagnent aucun prix, les avantages, notamment économiques, sont nombreux.

Mise en lumière de la scène culturelle locale

Le dispositif "Capitale européenne de la culture" est né en 1985, à l'initiative de la France et de la Grèce. Selon le site du ministère de la Culture, ce programme "vise à faire connaître la richesse culturelle de l'Europe à travers le continent". Quatre ans avant l'année d'élection, trois villes du continent européen reçoivent ce titre. Une fois élue, les capitales s'engagent à organiser durant leur année tout un programme de manifestations culturelles, avec des expositions ou des festivals.

Une manière de mettre en lumière la scène culturelle locale. "C'est un coup d’accélérateur prodigieux pour l’Auvergne, pour le monde culturel et les artistes à Clermont-Ferrand et en Auvergne. C’est aussi très important pour la dimension de fierté", justifiait auprès de France 3 Auvergne le maire Olivier Bianchi, à propos de la candidature de sa ville.

Des retombées touristiques et économiques

À cela s'ajoutent d'autres avantages. L'intense programmation culturelle pendant un an permet de laisser des infrastructures qui restent au-delà de l'année de titre. Ce fut le cas pour Paris, élue en 1989, et qui a vu l'inauguration de l'Opéra Bastille, toujours en activité aujourd'hui. De même pour Marseille, qui pour honorer sa sélection en 2013, a ouvert le MuCEM, devenu l'un des emblèmes de la ville. Le musée qui célèbre "les civilisations de l'Europe et de la Méditerranée" est parmi les 50 musées les plus visités au monde et a accueilli l'an dernier 1,2 million de visiteurs.

Devenir capitale européenne de la culture permet par ailleurs de faire rayonner la ville à l'échelle nationale, voire internationale, attirant du monde et stimulant par conséquent le tourisme culturel. À Avignon, désignée capitale en 2000, le festival de théâtre a enregistré un record de fréquentation depuis sa création, avec 137.000 billets vendus, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente.

À Lille, capitale en 2004, cette désignation a également été bénéfique. "Lille 2004 a fait gagner dix ans de notoriété à notre territoire", estimait celle qui est toujours maire de cette ville, Martine Aubry. Neuf millions de visiteurs se sont rendus dans la ville du Nord pendant cette année, avec un impact enregistré sur la fréquentation des hôtels (+30%) et sur l’emploi (+7% dans le secteur du commerce, hôtellerie-restauration et culture, selon les chiffres de la municipalité).

Ce rayonnement peut aussi aller au-delà des villes. Les quatre candidatures françaises pour 2028 ont effectivement toutes mis en avant leurs liens avec leur territoire environnant. Des relations durables, quels que soient les résultats du concours, a jugé Olivier Bianchi. "On a su rassembler la totalité du territoire du Massif central, à la fois politiquement et en matière d’institutions culturelles. Quoi qu’il arrive, on a fait un chemin qui laissera des traces", a-t-il déclaré.