Chris Evans "in love" : l’homme le plus sexy au monde n’est plus un cœur à prendre

People précise que les porte-paroles des deux vedettes se refusent à tout commentaire. Mais le magazine a un accès privilégié à l’ex-Captain America puisqu’il y a quelques jours, ses journalistes lui ont rendu visite en Géorgie après l’avoir désigné homme le plus sexy au monde. "Je veux une épouse, des enfants, construire une famille", leur avait expliqué l’acteur, officiellement célibataire depuis sa rupture en 2017 avec l’humoriste Jenny Slate.

"Lorsque vous lisez l’histoire des plus grands artistes, que ce soient les acteurs, les peintres ou les écrivains, la plupart admettent que ce dont ils sont les plus fiers, ce n’est pas leur travail mais les relations humaines", affirmait-il. "Les familles qu’ils ont créées, l’amour qu’ils ont trouvé et qu’ils ont partagé". On aurait bien envie de citer quelques noms de génies créatifs malheureux en amour. Mais on ne va quand même pas lui gâcher son bonheur.