"Le combat a été long" : Capucine Anav annonce sa grossesse

Elle est aux anges. Capucine Anav a annoncé sur son compte Instagram qu'elle attendait son premier enfant. En couple depuis deux ans avec son compagnon Victor Dumas, l'ex-candidate de "Secret Story" a affiché son ventre rond sur son compte Instagram. "Je crois qu’il était temps de vous parler. Après de longues années, ce ne sont plus des larmes de tristesse, mais des larmes de joie qui coulent sur mon visage", a expliqué la jeune femme de 31 ans pour qui le parcours vers la maternité n'a pas été simple.

"J’ai attendu le meilleur moment, et surtout d’arriver à un stade où tout n’est plus 'fragile'. Dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de belles choses… Je serais ingrate de dire le contraire. Mais mon rêve ultime, c’est celui de fonder ma famille. Pour cela, il fallait trouver l’amour. Je l’ai trouvé plusieurs fois certes, mais je n’étais pas encore tombée sur le bon, celui que j’appelle aujourd’hui l’homme de ma vie. C’est chose faite", a admis la jeune femme qui a été précédemment en couple avec Louis Sarkozy et Alain-Fabien Delon.