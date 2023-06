Illan Castronovo, Capucine Anav, Simon Castaldi : qui sont les influenceurs déjà épinglés par Bercy ?

Quant à Illan Castronovo, vu dans "Dix couples parfaits" en 2017 sur NT1 (devenu TFX) et suivi par 2,2 millions d'abonnés, il est notamment accusé de donner "l'impression qu'un service de reversement en argent d'une partie du solde du Compte Personnel de Formation en contrepartie d'une simple inscription à une formation est licite, alors qu'il ne l'est pas." Capucine Anav, qui s'est fait connaître dans "Secret Story" avant de devenir chroniqueuse dans "Touche pas à mon poste", est épinglée pour avoir, entre autre, donné de fausses informations concernant des produits pour la santé.

Anthony Matéo, découvert dans l'émission "La Belle et ses Princes presque charmants" et le couple d'influenceurs Gaetan Debled et Léa Monchicourt (qui participé à l'émission "Les Mamans", sur 6Ter), sont aussi dans le viseur du gouvernement pour pratiques commerciales trompeuses et partenariats dissimulés.