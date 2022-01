Cardi B : diffamée par une blogueuse, la rappeuse obtient 4 millions de dollars de dommages et intérêts

Tasha K avait également affirmé dans ses publications, vues des millions de fois sur YouTube, que les futurs enfants de la star américaine aujourd'hui mère de deux enfants naîtraient avec des retards mentaux.

Cardi B, rappeuse née dans le Bronx à New York, s'est rendue célèbre avec des titres comme Bodak Yellow, I Like It et Money. Elle est par ailleurs accusée d'être impliquée dans une bagarre dans un club de striptease dans le Queens, un autre quartier de New York.