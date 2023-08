Cardi B fait l’objet d’une enquête pour coups et blessures après son jet de micro sur le public

La séquence a fait le tour du monde. Surprise d’avoir reçu de l’eau au visage en plein concert, Cardi B s’agace et lance violemment son micro en direction de la responsable. Sauf que l’objet finit sa course sur une autre femme qui a décidé de contacter les autorités pour signaler une agression. La police de Las Vegas a annoncé lundi avoir ouvert une enquête pour coups et blessures, quelques jours après la diffusion de la vidéo qui a été très commenté sur les réseaux sociaux.