VIDÉO - Carla et Kevin : "On voulait donner à nos abonnés le privilège de voir notre vie privée"

Parents d'une petite Ruby née le 1er octobre 2019, le couple qui a traversé de nombreuses épreuves depuis leur rencontre il y a 6 ans, est aujourd'hui plus uni que jamais. "On a traversé beaucoup de choses ensemble et c'est vrai que la difficulté nous a renforcés", admettent-ils d'une même voix.

Et même si elle Carla rêvait d'un voyage de noces à Tahiti, la jeune mariée a dû revoir ses plans en raison de la guerre en Ukraine. "Ça m'a vraiment beaucoup affecté. Je ne me voyais pas partir en vacances et faire la fête alors qu'il y a des millions de personnes qui meurent ou qui sont expulsés de leur pays. On partira plus tard", confie-t-elle.