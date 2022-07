Star mythique du "Parrain" et de "Misery", l’acteur James Caan est mort

S'il a toujours excellé dans l'univers du film noir, à l'image de ses apparitions dans The Yards de James Gray et The Way of The Gun de Christopher McQuarrie en 2000, James Caan s'était également essayé au blockbuster en donnant la réplique à Arnold Schwarzenegger dans L'Effaceur de Chuck Russel, en 1996.

En Europe, l'acteur avait tourné dans deux films de Claude Lelouch : Un homme et une femme et Les Uns et les autres. Mais aussi dans Dogville, du Danois Lars Von Trier, où il joue encore un parrain de la mafia face à Nicole Kidman. Guillaume Canet l'avait lui dirigé dans Blood Ties, son film américain en 2013.

En 2019, James Caan avait fait l'une de ses dernière apparitions à l'écran sous la direction de la romancière Amanda Sthers dans Holy Lands. Marié à quatre reprises, il était le père de cinq enfants dont l'acteur Scott Caan, star des séries Hawaii Five-O et Entourage.