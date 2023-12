Plusieurs signataires de la tribune de soutien à Gérard Depardieu prennent leurs distances avec le texte

Plusieurs signataires de la tribune qui appelait à "ne pas effacer" Gérard Depardieu, ont fait état de leur malaise. Carole Bouquet, Nadine Trintignant ou encore Gérard Darmon se désolidarisent notamment de son initiateur, le comédien et éditorialiste au magazine ultraconservateur "Causeur", Yannis Ezziadi.

Alors que l'affaire Depardieu divise les Français, des scissions apparaissent au sein du camp des défenseurs de l'acteur. Après avoir signé une tribune de soutien, parue le jour de Noël dans Le Figaro, plusieurs personnalités semblent finalement prendre leurs distances. En cause notamment, un comédien quasi-inconnu, éditorialiste au magazine ultraconservateur Causeur, Yannis Ezziadi, à l'initiative du texte. L'homme, proche de Julie Depardieu, la fille de l'acteur apparu dans Les Valseuses, Cyrano de Bergerac ou encore Astérix Mission Cléopâtre, est décrit dans une enquête du Monde comme "proche des sphères identitaires et réactionnaires" et de Sarah Knafo, conseillère et compagne d'Eric Zemmour.

"J'ai signé", déclare Carole Bouquet sur Instagram. "Cependant, je ne soutiens pas les idées et valeurs associées au journaliste porteur de cette tribune. Lui donner de la visibilité par l'entremise de Gérard me met, comme vous pouvez l'imaginer, profondément mal à l'aise", ajoute-t-elle. Même son de cloche du côté de la réalisatrice Nadine Trintignant, dont la fille Marie a été tuée par le chanteur Bertrand Cantat en 2003. "Je demande aux personnes que j'ai choquées de ne pas m'en vouloir de ma grave erreur", appelle-t-elle dans les colonnes du Point. "Je soutiens la présomption d'innocence de Gérard et de tout individu. Et je m'en veux d'avoir été naïf", souligne, de son côté, Dominique Besnehard, producteur et ex-agent.

Yannis Ezziadi, ce proche d'Eric Zemmour qui divise

L'identité de l'instigateur de ce texte appelant à "ne pas effacer" Gérard Depardieu est aussi ce qui fait tiquer Serge Toubiana, qui assure ne pas avoir su qui en était à l'origine. "J'ai signé parce que j'ai horreur de l'esprit de meute et que la présomption d'innocence doit être défendue", affirme-t-il. "Je demeure intraitable sur la question que seule la justice peut rendre la justice", tance encore l'ancien patron de la Cinémathèque française.

Malgré tout, il reconnaît aussi que le texte "n'est pas parfait", car il donne l'impression "que parce qu'il (Depardieu) est un immense acteur, ça pourrait le mettre au-dessus de la loi". Or "cela ne le dédouane pas, pas plus mais pas moins qu'un autre", explique-t-il. "Attention de ne pas dire qu'en touchant Depardieu, on touche à l'art. [...] Ce sont des conneries", abonde Gérard Darmon, interrogé par RTL. "Je n'ai pas signé [...] contre les femmes", mais Gérard Depardieu "a le droit de ne pas être lynché publiquement [...] il faut laisser la justice parler", estime encore l'acteur.

Pour rappel, la tribune a été signée par plusieurs grands noms du monde français de la culture, du cinéaste Bertrand Blier, aux actrices Nathalie Baye, Arielle Dombasle et Charlotte Rampling en passant par les acteurs Jacques Weber et Pierre Richard. "Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur (Depardieu) au mépris d'une présomption d'innocence dont il aurait bénéficié, comme tout un chacun, s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est", assure notamment le texte.

Gérard Depardieu, 75 ans, est visé par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol. Des faits qu'il nie fermement.