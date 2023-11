"J’ai bon espoir d’apprendre ma rémission" : atteinte d'un cancer, Caroline Receveur a subi une mastectomie

En juillet dernier, l'influenceuse révélait être atteinte d'un cancer du sein très agressif. Après six cycles de chimiothérapie, elle a subi ce lundi une mastectomie, soit une ablation du sein. "Je saurai d'ici quelques jours si les cellules cancéreuses ont bien complètement disparu", a expliqué la jeune femme.

C'est un combat qu'elle partage avec ses abonnés. Le 25 juillet dernier, Caroline Receveur révélait publiquement qu'elle souffrait d'un cancer du sein agressif, détecté à un stade précoce. Après six cycles de chimiothérapie intense où elle a traversé "les montagnes russes", elle a subi ce lundi une mastectomie, soit une ablation du sein, avec reconstitution immédiate.

"Aujourd'hui avait lieu mon intervention pour retirer les potentielles cellules cancéreuses restantes, les ganglions touchés s'il y en a, et le retrait du mamelon si infecté également. J'ai passé 5 heures au bloc et j'ai subi une mastectomie avec reconstruction immédiate (c'est le protocole ici) et tout s'est bien passé", a expliqué l’influenceuse de 36 ans sur Instagram.

Caroline Receveur

Les six cycles de chimiothérapie, aussi intenses et violents qu'ils soient, en valaient la peine Caroline Receveur

Après avoir vu son chirurgien, la femme d'Hugo Philip a pris la parole dans une vidéo en direct depuis son lit d'hôpital pour partager avec ses abonnés les résultats de l’opération. "Je viens de voir le chirurgien et tout est ok", a-t-elle annoncé, très émue. "Ils n’ont pas eu besoin de m’enlever de ganglions lymphatiques parce qu’ils n’étaient pas touchés, et j’ai pu garder aussi mon mamelon. Je suis super émue et super heureuse forcément", admet la maman de Marlon que l'on découvre en larmes avec le crâne rasé et les traits tirés.

"Les six cycles de chimiothérapie, aussi intenses et violents qu'ils soient, en valaient la peine. Je ne réalise pas encore (…) que le traitement a si bien fonctionné. Au point de retirer la radiothérapie de mon traitement postopératoire", s'est réjouie la jeune femme.

"Je pleure de soulagement", a poursuivi Caroline Receveur qui explique qu'elle attend encore quelques résultats médicaux. "Je saurai d'ici quelques jours si les cellules cancéreuses ont bien complètement disparu, et j’ai bon espoir d’apprendre ma rémission d’ici la fin de semaine".