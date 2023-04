"Cat’s Eyes" bientôt adapté en série sur TF1 : retour sur un phénomène des années 1980

Si vous avez grandi dans les années 1980, la nouvelle a dû vous mettre en joie. TF1 travaille actuellement sur l'adaptation de Cat's Eyes, la série d'animation culte diffusée en France sur FR3 en 1986 et tirée du manga éponyme de Tsukasa Hōjō, le créateur de Nicky Larson. Déjà décliné en téléfilm, en film et même en pièce de théâtre au Japon, Cat's Eyes suit l'histoire de trois sœurs, Sylia, Tam et Alexia, serveuses dans un café le jour et cambrioleuses la nuit, en quête de tableaux ayant appartenu à leur père disparu sans laisser de traces.

Gros succès lors de sa diffusion, la série composée de 73 épisodes de 24 minutes répartis sur deux saisons a durablement marqué les esprits. Il suffit d'entendre le générique (Filles d'aujourd'hui/Enfants de la forme/Nous aimons rire et danser) pour revoir défiler les images des trois sœurs en justaucorps moulants bondissant sur les toits de la ville pour échapper à la police.