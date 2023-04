"J’ai eu 2 minutes pour sauver mes enfants" : Caterina Scorsone ("Grey's anatomy") victime d'un terrible incendie

Malgré le drame, Caterina Scorsone a tenu à faire passer un message d'espoir en remerciant toutes les personnes qui l'ont aidée durant ce moment difficile. "Merci aux pompiers, aux enquêteurs. Merci à mon voisin qui a répondu à nos coups paniqués à sa porte. Merci aux parents d’élèves des écoles de mes enfants qui nous ont donné des jeux et des livres. Merci à mes amis de Grey’s anatomy et Shondaland qui nous ont envoyé des vivres et des vêtements… Nous avons appris que la seule chose qui importait, ce sont les gens (et les petits êtres) que l’on aime".