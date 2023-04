Catherine Deneuve sur l'affiche de Cannes 2023 : d’où vient cette sublime photo en noir et blanc ?

Si le Festival de Cannes a choisi de rendre ainsi hommage à Catherine Deneuve, c’est parce que sa carrière est étroitement liée à l’histoire de l'événement artistique. L’actrice figure notamment au générique de deux Palmes d’or très différentes, Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy en 1964 et Dancer in the dark de Lars Von Trier en 2000. En 2005, elle a reçu une Palme d’honneur et en 2008, sous la présidence de Sean Penn, le Prix spécial du 61e Festival pour l’ensemble de sa carrière.