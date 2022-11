Catherine Frot fait son coming-out trans dans "Un homme heureux" : découvrez la bande-annonce

"Le scénario est hilarant et provocateur, dans la lignée de La Cage aux folles et de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?", avait confié en février 2021 Alexis Cassanet à Variety. "C'est une comédie très contemporaine qui parle de sujets très actuels et aborde l'affrontement entre conservatisme et progressisme, avec des acteurs parfaits dans leur rôle respectif", avait précisé le directeur de la distribution internationale de Gaumont. Le long-métrage, dont la sortie au cinéma est prévue le 15 février 2023, a été sélectionné au festival de l'Alpe d'Huez qui se déroulera en janvier prochain.