De son opération à l'annonce de son cancer : retour sur deux mois de confusion autour de l'état de santé de Kate

Kate Middleton a annoncé, vendredi dans une vidéo, être atteinte d'un cancer. La maladie a été détectée lors de tests menés après son opération abdominale mi-janvier. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs ont secoué le Royaume-Uni autour de la santé de l'épouse de William.

Le choc au Royaume-Uni. Dans une vidéo publiée vendredi 22 mars, Kate Middleton a annoncé être atteinte d'un cancer et avoir entamé une chimiothérapie. "Je suis maintenant au début d'un traitement", a-t-elle expliqué sans préciser la nature de sa maladie. Sur les images, elle explique qu'après son opération abdominale mi-janvier, "des tests ont révélé la présence d'un cancer". TF1info récapitule les événements de ces derniers mois.

L'annonce de l'opération

Sa dernière apparition remontait au 25 décembre, lors de la messe de Noël. Moins d'un mois plus tard, l'annonce prend par surprise des millions de Britanniques. Dans un communiqué, publié le 17 janvier, Kensington Palace annonce que la princesse de Galles se remet d'une opération "planifiée" à l'abdomen, réalisée avec succès la veille, sans préciser la nature de la maladie ou de l'intervention. Ses services indiquent que Kate ne devrait pas reprendre son travail avant Pâques. Une longue convalescence qui interroge.

Une dizaine de jours plus tard, un nouveau communiqué est publié, indiquant que l'épouse de William poursuit sa convalescence chez elle. "Elle fait de bons progrès", précise le texte, alors que l'héritier du trône britannique honore toujours ses engagements, seul. Toutefois, l'état de santé de la mère de George, Charlotte et Louis, commence à alimenter les rumeurs. D'autant que le prince William annule, le 27 février et au dernier moment, sa présence à une cérémonie en mémoire de son parrain, le roi Constantin de Grèce, décédé en janvier 2023. Une décision prise pour "une raison personnelle", qui alimente un peu plus les thèses complotistes. Ce à quoi Kensington répond fin février et assure que la princesse "va bien".

Première photo et imbroglio

Le 4 mars, plus de deux mois après sa dernière apparition publique, des paparazzis réussissent à obtenir le tout premier cliché de Kate Middleton. La photo fait grand bruit, elle est prise au téléobjectif, et montre la princesse, lunettes de soleil fumées sur les yeux, à côté de sa mère dans une voiture. Les tabloïds britanniques, eux, refusent de la publier. Les rumeurs prennent de l'ampleur sur Internet, la prudence de ces médias étant, selon certains, la preuve d'un malaise autour de l'état de santé de l'épouse de William.

Dans le même temps, un imbroglio autour du retour en public de la princesse, prévu initialement pour Pâques, alimente un peu plus les rumeurs sur la toile. Le ministère britannique de la Défense annonce que l'épouse de William sera de retour aux affaires en juin pour la parade d'anniversaire du roi. Une information jamais confirmée par les services de la princesse qui sera vite retirée du site du gouvernement.

Retouches et rétropédalage

Quelques jours plus tard, le 10 mars, alors que le Royaume-Uni célèbre la fête de mères, Kate publie une photo d'elle sur les réseaux sociaux, entourée de ses trois enfants. Elle l'accompagne d'un message : "Merci pour vos vœux et votre soutien continu autour des deux derniers mois". Rapidement pourtant, des internautes pointent certaines incohérences sur la photo, victime selon eux d'un mauvais coup de pinceau sur un logiciel de retouche. En fin de soirée, trois agences de presse, dont l'AFP, décident de retirer le cliché de leur base de données en raison de soupçons de manipulation.

Dès le lendemain, Kate Middleton prend la parole et admet que "comme chaque photographe amateur", elle "s'essaie parfois à l'édition" et "présente ses excuses pour la confusion causée par la photo de famille". Mais le mal est fait, de nombreuses théories circulent sur Internet, obligeant même certains médias, dont The Sun à prendre la défense de la princesse, le quotidien appelant à ce qu'on "la laisse tranquille".

Si une nouvelle photo de Kate et William est publiée le 18 mars par le même média qui entend ainsi rassurer sur l'état de la princesse "heureuse, reposée et en bonne santé", la vidéo publiée ce vendredi soir ne manquera pas de relancer l'inquiétude au Royaume-Uni, dans un contexte compliqué pour la famille royale. Le roi Charles III est en effet, lui aussi, atteint "d'une forme de cancer", comme annoncé fin janvier par Kensington. Le père de William et beau-père de Kate est toutefois, lui, réapparu rapidement en public après l'annonce de sa maladie et s'est dit "fier", vendredi soir, "du courage" de la princesse Kate.