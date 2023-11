Cauet accusé de viol : l’animateur a déposé plainte pour "dénonciation calomnieuse" et "extorsion de fonds"

L’animateur vedette de NRJ est accusé de viols par une jeune femme qui dénonce des faits survenus en partie lorsqu’elle était mineure. La semaine dernière, une enquête préliminaire a été ouverte à son encontre par le parquet de Bourg-en-Bresse (Ain). Son avocat annonce ce lundi sa décision de déposer plainte à son tour, dénonçant une campagne de calomnie "avec un but financier dissimulé".

Sébastien Cauet se défend. Alors qu’une enquête préliminaire pour "viols sur mineure de plus de 15 ans et viols" a été ouverte le 22 novembre dernier par le parquet de Bourg-en-Bresse (Ain) à son encontre, l’animateur vedette de NRJ riposte.

"Nous annonçons officiellement qu’une plainte a été déposée auprès du parquet de Nanterre pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usages contre personnes non dénommées", indique ce lundi son avocat Me Xavier Autain dans un communiqué adressé aux médias.

L'honneur d'un homme ne peut être jeté en pâture sur le fondement d’accusations aussi graves qu’infondées L'avocat de Cauet

"Cette démarche judiciaire souligne la gravité de la situation et répond à la calomnie orchestrée pour gravement porter atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client, avec un but financier dissimulé", poursuit son conseil. "L'honneur d'un homme ne peut être jeté en pâture sur le fondement d’accusations aussi graves qu’infondées."

Le 18 novembre dernier, Julie, 25 ans, a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône (Ain) pour des faits "qui auraient été commis entre 2014, alors qu’elle était mineure, et 2022, à Paris et en Suisse", avait indiqué la semaine dernière la procureure de la République de Bourg-en-Bresse.

L’affaire a débuté mi-octobre, lorsque la plaignante a accusé Cauet de lui avoir envoyé une série de messages à caractère sexuel alors qu'elle était mineure, captures d’écran à l’appui. "Choqué", l’animateur a déposé une première plainte pour des faits de "harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne".

En fin de semaine dernière, NRJ Group a annoncé le "retrait provisoire" de Cauet de ses antennes, en accord avec le principal intéressé. Une décision "guidée par la nécessité qui doit prévaloir face à des démarches judiciaires portant sur des accusations graves".