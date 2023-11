Cauet visé par une plainte pour viols : l'animateur de NRJ conteste et contre-attaque

Une plainte pour viols a été déposée le 18 novembre dernier contre l’animateur de 51 ans pour des faits qui se seraient déroulés en 2014 et 2022. La star de NRJ, qui dément les accusations, a décidé de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, indique son avocat. Une étape supplémentaire d’une affaire débutée mi-octobre suite à la publication d’un message anonyme sur le réseau X.

Animateur vedette de NRJ, Sébastien Cauet, 51 ans, fait l’objet d’une plainte pour viols, une information confirmée ce mardi par son avocat Me Simon Clemenceau, suite à des révélations de L’Obs. Elle a été déposée samedi 18 novembre auprès de la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône (Ain) par Julie, une femme de 25 ans qui dénonce des faits "qui auraient été commis entre 2014, alors qu’elle était mineure, et 2022, à Paris et en Suisse", indique la procureure de la République de Bourg-en-Bresse dans un communiqué.

Sur X, l’avocat de l’animateur précise lui que son client "conteste fermement "ces accusations. Il indique par ailleurs que l’animateur "a immédiatement donné instruction à son conseil de déposer plainte en dénonciation calomnieuse contre l'auteur de ces graves accusations infondées auprès du procureur de la République de Nanterre". Une étape supplémentaire dans un feuilleton qui dure depuis déjà plusieurs semaines.

Une affaire qui débute sur les réseaux sociaux

Tout commence le 13 octobre lorsque Cauet est accusé par un compte anonyme sur le réseau X d’avoir envoyé sur Whatsapp des messages à caractère sexuel à une jeune femme, mineure au moment des faits, captures d’écran à l’appui. Dans la foulée, d’autres internautes dénoncent des faits similaires. Puis le 14 novembre, la propriétaire du compte @julieonair affirme être la destinataire à l’origine de la publication initiale et la destinatrice des messages en question.

Mis en accusation, Cauet sort du silence le vendredi 17 novembre. Sur son compte X, il se dit "profondément choqué" et fustige des allégations "totalement fausses" et indique avoir déposé plainte. L’animateur dénonce des faits de "harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne", indique alors le parquet de Nanterre.

Elle affirme avoir tenté de mettre fin à ses jours

L’affaire connaît donc un nouveau rebondissement avec la plainte pour viols de Julie et la contre-attaque de l'animateur. Interrogée ce mardi sur BFMTV, elle a expliqué avoir été agressée sexuellement par Cauet en 2014, lorsqu'elle était encore adolescente et qu’elle était venue le rencontrer pour lui faire écouter une maquette radio dans un hôtel en Suisse. D’après sa déposition, consultée par L’Obs, la jeune femme indique être restée en contact avec l’animateur jusqu’à la deuxième agression qui aurait lieu l’an dernier sur un parking en France.

Sur BMFTV, cette secrétaire médicale de profession raconte avoir tenté depuis de mettre fin à ses jours et avoir été hospitalisée à plusieurs reprises ces dernières années. "J'attends juste que justice soit faite", insiste la jeune femme qui précise être toujours "sous antidépresseurs et sous traitement pour dormir la nuit".