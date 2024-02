Ce beau gosse est le frère d'un acteur (très) célèbre

FAMILY BUSINESS – Sa belle gueule vous dit quelque chose ? Normal : Djiby Sy n'est autre que le frère du comédien Omar Sy. Ce dernier a posté l'un de ses clichés sur Instagram. Et visiblement ils ont déjà plein de fans en commun.

Dans la famille Sy, je demande... Djiby. Ce mannequin n'est autre que l'un des frères d'Omar. Histoire sans doute de lui faire un peu de pub, l'acteur a posté un cliché de son frangin sur son compte Instagram , accompagné d'un simple message : "Proud of you Bro" (Fier de toi frère). Une photo rapidement likée par plus de 3 000 de ses abonnés !

Omar n'oublie pas les siens, au contraire

En mai 2014, Omar Sy évoquait dans le magazine GQ son déménagement en Californie avec sa femme Hélène et leurs enfants, suite au succès planétaire d'Intouchables. L'enfant de Trappes expliquait notamment que six de ses sept frères et sœurs lui avaient déjà rendu visite aux Etats-Unis. Mais pas ses parents. "J'y travaille. Je rêve d'avoir une photo d'eux sur Hollywood Boulevard."

Après Jurassic World, l'un des plus gros cartons de 2015, c'est dans un film français qu'on retrouvera bientôt l'ex-moitié du SAV de Canal +. Le 3 février prochain il sera le clown Chocolat dans le film du même nom réalisé par Roschdy Zem. Soit l'histoire du premier artiste noir français, durant la Belle Epoque, au début des années 1900.

