"Ce n’est pas une maladie" : l'actrice Naomi Watts veut décomplexer les regards sur la ménopause

"Je suis arrivée (à la ménopause) plus tôt que mes pairs", poursuit-elle, se souvenant qu’elle "ne savait pas à qui demander de l’aide". "Même les docteurs avaient peu de choses à dire". "C’est étrangement comme un code de silence tacite : les femmes devraient souffrir en silence et encaisser, parce que c’est ce qu’ont fait les générations passées", souligne-t-elle. "Ça m’est arrivé bien trop tôt et je n’étais pas préparée", répète-t-elle auprès de Page Six. "Je savais dans un coin de ma tête que ma mère avait été ménopausée tôt, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas que vous pouviez être en périménopause pendant huit ans. Je me suis sentie très isolée", glisse-t-elle.