VIDÉO - "Je ne pense plus comme avant" : les rares confidences du rappeur Damso

Avec ses 1,92 m, Damso a l'apparence d'un colosse... mais aux pieds d'argile. Car sous cette carapace, le rappeur bruxellois cache un cœur qui semble bien fragile. "La vulnérabilité, c'est quelque chose de bien, ça permet de s'ouvrir. Parce que quoi qu'il arrive, on est toxique pour nous-mêmes, je parle pour moi en tout cas. Donc si je suis toxique pour moi-même, ça ne sert à rien de me renfermer. En étant vulnérable, j'ai plus de peine, mais aussi plus de paix. Et petit à petit, je vais créer mon filtre et je vais filtrer les peines en paix", dit-il.

Des confidences rares, alors que William Kalubi, plus connu avec son nom de scène Damso, n'a plus rien à vendre : ni album (son dernier QALF est sorti en 2020, malgré une réédition en 2021), ni places de concert : sa tournée française vient de s'achever par quatre concerts à l'Accor Arena à Paris. C'est à l'issue de l'un d'eux, avec Angèle en guest, qu'il a reçu une équipe de TF1 pour une interview à retrouver dans le reportage en tête de cet article, et plus en longueur ici.

Une nouvelle fois, les places de ces quatre shows à Bercy se sont écoulées en quelques minutes. Un succès qui n'émeut pas l'artiste. Content, Damso ? "C'est bizarre, mais je n'ai pas ce ressenti-là. Je suis content quand je vois les fans après. Là, je suis content de voir la joie qu'ils ont. Mais finalement, un, deux, trois ou dix Bercy, ce sont des chiffres qui sont intéressants pour l'histoire qu'on va raconter. () Le nombre de Bercy, c'est très bien, mais c'est des statistiques", assure-t-il.