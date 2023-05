Céline Dion a-t-elle été filmée en fauteuil roulant, incapable de marcher ?

Six mois sans nouvelle, et voilà que les fans découvrent leur chanteuse favorite totalement immobilisée. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrerait Céline Dion en fauteuil roulant, incapable de marcher, au mariage de son fils. Des images devenues virales, tant le public de la star canadienne s'inquiète de son état de santé. "C'est triste, Céline Dion, à 55 ans, ne peut ni marcher ni se lever", écrit par exemple une internaute sur Twitter, dans une vidéo vue plus de 1,8 million de fois depuis le 17 mai. Sauf que la personne visible sur les images n'est pas la chanteuse.