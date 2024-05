Céline Dion annonce la sortie d’un nouvel album (ou presque) pour accompagner son documentaire

La chanteuse québécoise partagera son combat contre la maladie dans "Je suis : Céline Dion", disponible sur Prime Video le 25 juin. Le film sera illustré par les plus grands tubes de la star, qui seront réunis dans une bande originale publiée quatre jours plus tôt. De quoi décevoir ses fans, qui espéraient des chansons inédites plutôt qu’un énième best-of.

Ils comptent les jours jusqu’à sa diffusion. Les admirateurs de Céline Dion ont noté depuis déjà plusieurs semaines la date du 25 juin à leur calendrier, jour où ils pourront découvrir ce qui s’est joué en coulisses ces derniers mois pour leur idole. Éloignée de la scène médiatique par le syndrome de l’homme raide, la diva québécoise promet d’y dire toute la vérité et rien que la vérité sur sa lutte contre cette maladie neurologique rare. Ce documentaire, qui sera disponible sur Prime Video, veut "mettre en lumière la musique qui a guidé la vie" de la star. En commençant par la sienne.

Beaucoup s’imaginaient entendre des compositions inédites, mais Céline Dion a visiblement préféré piocher dans ses archives. Son équipe annonce sur les réseaux sociaux que le film s’accompagnera d’une bande sonore aux airs de best-of, à en croire les images qui accompagnent le post. Un extrait de "Because You Loved Me" de l’album Falling Into You illustre en effet des images de différents anciens clips. "Soyez prêts ! Vous pouvez dès maintenant pré-sauvegarder, pré-ajouter l’album sur les services de streaming ou précommander votre copie physique", écrit la Team Céline en ligne. La sortie est programmée quatre jours avant celle du documentaire Je suis : Céline Dion.

Il suffit de jeter un coup d’œil aux commentaires sous les différentes publications de la chanteuse pour voir que ses fans ne sont pas, mais alors pas du tout, contents de cet opus à venir. "Je l’adore, mais pourquoi télécharger des chansons que j’ai déjà dans ma bibliothèque ?", résume l’un d’entre eux. Début mai, la voix de Céline Dion apparaissait sur le morceau "Set My Heart On Fire" qui remixait son tube "I’m Alive". Ses derniers titres inédits datent de l’an dernier et figuraient sur la bande originale de la comédie romantique Love Again dans laquelle elle jouait son propre rôle. Et si elle réservait finalement une surprise pour la diffusion du documentaire ?